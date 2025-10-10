¿Lo armó un kirchnerista?
El insólito spot de Bullrich donde no aparece ni un comerciante al que le vaya bien
Se supone que en los spots de campaña del oficialismo deberían reflejar cierta estabilidad y mostrar gente contenta con el Gobierno, pero parece que no encontraron ni a uno.
Si todo sale acorde al plan Patricia Bullrich dejará de ordenar que repriman a jubilados y discapacitados cuando abandone el ministerio de Seguridad para asumir su banca como senadora porteña, pero la campaña les está costando mas de lo previsto.
Y no estamos hablando de dinero ya que el spot es claramente de bajo presupuesto, tan bajo que ni siquiera siguieron buscando testimonios hasta encontrar uno que hable bien del gobierno.
Realmente resulta bastante insólito la cantidad de testimonios negativos que tuvieron que incluir y eso que se supone que estos fueron elegidos como los mejores.