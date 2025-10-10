Si todo sale acorde al plan Patricia Bullrich dejará de ordenar que repriman a jubilados y discapacitados cuando abandone el ministerio de Seguridad para asumir su banca como senadora porteña, pero la campaña les está costando mas de lo previsto.

Y no estamos hablando de dinero ya que el spot es claramente de bajo presupuesto, tan bajo que ni siquiera siguieron buscando testimonios hasta encontrar uno que hable bien del gobierno.

Realmente resulta bastante insólito la cantidad de testimonios negativos que tuvieron que incluir y eso que se supone que estos fueron elegidos como los mejores.