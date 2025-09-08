“Usted no aprende, ¿verdad?”, podríamos decirle al presidente argentino parafraseando uno de los pasajes más conocidos de Los Simpsons.

Es que Milei volvió a tener otro de sus delirium tremens en las redes sociales, donde publica todo tipo de gansadas alejadas de la realidad. Por ejemplo, sus fantasías cosplayers.

En esta ocasión, luego de la terrible paliza ante el peronismo en las elecciones bonaerenses, lejos de recapacitar el mandatario redobló la apuesta.

En su cuenta oficial de Instagram, Javier Milei se personificó con una típica armadura inglesa, como si se tratara de un caballero templario, peleando contra una gran cantidad de monstruos que casualmente tenían la bandera argentina.

La foto en sí es todo un mensaje, terrible por cierto, acompañada por un texto que expresaba: “Acá no se rinde nadie. La batalla recién empieza. VLLC”.