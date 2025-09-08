El insólito posteo de Milei tras la derrota: vestido como caballero inglés y peleando contra ¡monstruos argentinos!
A pesar de que las urnas le dieron un mensaje claro, parece que el presidente no lo entendió y volvió a publicar otro de sus delirios en las redes, realizado con inteligencia artificial: se puso en la piel de un caballero británico que lucha contra monstruos con la bandera argentina. Claramente nos odia.
“Usted no aprende, ¿verdad?”, podríamos decirle al presidente argentino parafraseando uno de los pasajes más conocidos de Los Simpsons.
Es que Milei volvió a tener otro de sus delirium tremens en las redes sociales, donde publica todo tipo de gansadas alejadas de la realidad. Por ejemplo, sus fantasías cosplayers.
En esta ocasión, luego de la terrible paliza ante el peronismo en las elecciones bonaerenses, lejos de recapacitar el mandatario redobló la apuesta.
En su cuenta oficial de Instagram, Javier Milei se personificó con una típica armadura inglesa, como si se tratara de un caballero templario, peleando contra una gran cantidad de monstruos que casualmente tenían la bandera argentina.
La foto en sí es todo un mensaje, terrible por cierto, acompañada por un texto que expresaba: “Acá no se rinde nadie. La batalla recién empieza. VLLC”.