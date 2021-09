Siempre sucede lo mismo. Cuando la derecha está en la oposición critica cualquier tipo de ayuda social bajo el argumento de que "lo pagamos entre todos" o más aun "lo pagan los jubilados".

El diputado de Juntos, Luciano Laspina, insistió con esas frases al ser consultado sobre la Jubilación anticipada que presentó el Gobierno, y la comparó con la propuesta de su espacio de 'generar trabajo'.

Pero lo real es que durante el macrismo creció el desempleo y no solo no hubo nuevas propuestas de asistencia para quienes quedaban fuera del sistema sino que no se generaron nuevos puestos de trabajo.

Claro que en LN+ no hubo nadie que le repreguntara o le cuestionara esos argumentos.