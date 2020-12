Sergio Chouza on Twitter

"No quiero exagerar -dijo Majul- pero cualquier observador profundo eh... no puede disimular las ojeras y la panza". Y hasta mostró una foto en la ESMA escuchando a Cristina, en la que el Presidente está con barbijo y mucho no se ve.

Pero Luis hizo un análisis político de eso y concluyó que la culpa es de Cristina, claro.



¿Hacía mucho que no hacíamos una nota de él o está más...?



"¡A-go-ta-do!"