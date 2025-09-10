El Gobierno cada vez más delirante. Así lo demuestran hora tras hora tras la tremenda piña electoral que se comieron en los comicios bonaerenses, y que no hizo otra cosa más que evidenciar las falencias de esta gestión.

La mayoría del periodismo militante parece haberse pasado de bando pero quedan un puñado de fanáticos, como Cristina Pérez, que aún intentan explicar lo inexplicable de una manera insólita.

Por ejemplo, en esta ocasión, la conductora de La Nación mostró al aire un dibujo realmente increíble y que demuestra la total incertidumbre en la casa encuentra Javier Milei

Según Pérez, el dibujo habría sido realizado por el mismísimo mandatario respecto a la supuesta fluctuación del dólar entre las bandas, para intentar explicar la situación cambiaría actual del país a su mesa de economistas. Lo que no explicó Cristina es cómo había conseguido el dibujito del Presidente aunque siendo la esposa del ministro Petri no hay muchas dudas sobre la fuente.

La vergüenza ajena aquí va por partida doble, por un lado el insólito dibujo del presidente sin absolutamente ningún dato real, por otro lado la exposición del mismo por parte de la periodista militante.