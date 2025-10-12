El periodista Alejandro Bercovich expresó en una entrevista: "Voté al peronismo para que no gane Macri y ese peronismo no incómodo un carajo", en relación al rol de la oposición en la era Cambiemos.

En las redes sociales apareció un fragmento con los dichos de Bercovich que provocaron la reacción de Hernán Letcher, economista y director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

"Pobre pibe, sigue tramado con CFK", lanzó Letcher como chicana.