La interna sin fin
El inentendible reclamo de Máximo Kirchner a Axel Kicillof para que le dé más recursos a Mayra Mendoza en Quilmes
En un movimiento estratégico incomprensible, el líder de La Cámpora, en vez de aprovechar el escándalo que azota al Gobierno, prefiere esmerilar al gobernador bonaerense.
Mientras los votantes peronistas compran pochoclo para ver cómo el gobierno libertario pasa por sus peores días desde que comenzó su mandato, Máximo Kirchner parece seguir enfrascado en una pelea que no le interesa a nadie.
En la interna interminable con Axel Kicillof, el dirigente camporista aprovechó un acto para llevar agua para su molino.
Con Mayra Mendoza a su lado, aprovechó para reclamarle al gobernador que “ponga la misma plata en Quilmes que la que pone en La Plata”.