Mientras los votantes peronistas compran pochoclo para ver cómo el gobierno libertario pasa por sus peores días desde que comenzó su mandato, Máximo Kirchner parece seguir enfrascado en una pelea que no le interesa a nadie.

En la interna interminable con Axel Kicillof, el dirigente camporista aprovechó un acto para llevar agua para su molino.

Con Mayra Mendoza a su lado, aprovechó para reclamarle al gobernador que “ponga la misma plata en Quilmes que la que pone en La Plata”.