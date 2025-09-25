El triple femicidio desnudó la situación de vulnerabilidad de las mujeres en nuestro país. Con una muerte por día, Malena Galmarini recordó que el Gobierno de Javier Milie desmanteló todas las políticas de cuidado y prevención.

El terrible caso también desnudó el drama del narcotráfico, y del periodismo. Claudio Savoia, en Clarín, y Cristina Pérez en La Nación+ intentaron hacer carroña política.

Lo mismo que Iñaki Gutierrez, referente libertario. "Como las 3 chicas fueron descuartizadas y asesinadas donde gobierna Kicillof, no vas a ver una feminista quejándose. Sororidad de cartón", escribió la Pepona.

Y las redes responden su ignorancia: