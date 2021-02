Se supone que la diputada Carolina Píparo parece haberse enterado recién ahora de la situación de la cantidad de móviles y efectivos disponibles en la Ciudad a la que representa.

Pero además aclaró, para que no queden dudas: "en realidad era mi marido el que manejaba" y volvió sobre el tema de que se asustaron.

Nunca explicó por qué no llamaron a una ambulancia y abandonaron a la víctima pero para cerrar la diputada aseguró que nadie está preso en este país por 4 puntos de sutura y es cierto, la imputación contra su marido es bastante más grave..

Tal vez no leyó la acusación porque de lo que acusan a Buzzali no es por los puntos de sutura de su víctima sino por el intento de asesinato que afortunadamente no pudo concretar.

De hecho lo que es raro es que aún no se haya imputado a la diputada por su complicidad en el abandono de persona y su incumplimiento de los deberes de funcionario público.