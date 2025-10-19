Está claro que Bertie Bengas Lynch viene de una familia muy acomodada y tal vez para él sea normal que cualquier familia tenga seis autos y una lancha.

Tal vez por eso dio ese ridículo ejemplo de una familia en la que sólo uno de sus miembros trabaja y el resto vive de ese trabajo. A la hora de ajustarse el diputado recomendó no comprarse una segunda lancha.

Tal vez el hombre no está entendiendo que la mayoría de los argentinos no llega a fin de mes, que una gran parte de la población tuvo que cortar gastos tan importantes como los medicamentos y que la lanchas de las que habla están bastante lejos de la realidad del pueblo.

Ni Cristina Pérez podía creer la pavada que estaba planteando el baterista de "la banda presidencial" pero se limitó a hacer silencio.