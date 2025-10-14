El incómodo video de Karen Reichardt cuando tuvo que pedir que voten por la lista liderada por un narcodiputado
La polémica candidata de La Libertad Avanza no supo cómo explicarle a sus seguidores que tenían que votar al espacio político en el que figure en primer lugar José Luis Espert y utilizó todo tipo de artilugios para hacerlo, en un video que da bastante vergüenza ajena.
Finalmente y tras varios intentos por parte del oficialismo, la coleta única en el espacio de La Libertad Avanza llevará la imagen de José Luis Espert, el diputado acusado de haber sido financiado directamente por un narcotraficante.
Debido a los tiempos de la justicia electoral, el oficialismo no pudo poner la foto de Santilli aunque tenga el primer lugar, y la primera boleta única será vergonzosa y sin precedentes en la política argentina.
Por eso la segunda de la lista, la polémica y racista Karen Reichardt, tuvo que explicar a sus seguidores que voten a Espert pero sin nombrarlo, haciendo prácticamente un juego de mímica.
En las últimas horas también fue objeto de polémica cuando le pidió a sus seguidores que vayan a votar con la boleta en el bolsillo, para que no se confunda en el momento de la elección. Claramente la candidata no entendió el sistema de boleta única.