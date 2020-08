Los periodistas y trabajadores hacen lo posible por llevar adelante de manera prolija los programas en vivo en este contexto de distanciamiento social y teletrabajo, pero algo siempre se filtra.

Ernesto Tenembaum entrevistó para Radio Con Vos este lunes al senador Esteban Bullrich cuando, de repente, el ruido del desagote de un baño llegó a los parlantes. Ni entrevistado ni entrevistador se hicieron cargo del hecho en el momento. Pero el conductor Reynaldo Sietecase insistió para ver quién había sido el responsable. Hasta que al final se supo.e

El columnista de economía Jairo Straccia admitió que había sido él. Mientras se producía la charla dejó el celular cerca de la puerta del baño y se metió a hacer sus necesidades.

"Estaba conectado por teléfono y no participaba de la entrevista. Me dije, mientras Ernesto ahonda en estos temas, me hago un pis. Y claro, no me di cuenta que se escuchó todo", admitió. "Si se quedan en vivo a esta hora les puedo dar más repertorio", remató después.