El Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, tuvo que explicarle al exMinistro del Interior de Macri, que al no haber jurado todavía no es formalmente parte del cuerpo por lo que obviamente no puede sentarse en una banca.

Frigerio, tal vez como una muestra de impunidad o por simple torpeza estaba sentado en una banca mientras iba a comenzar a debatirse la ley de Presupuesto.

Massa, con su mejor cara, trató de explicar la situación y le pidió al diputado electo que se retirara, y como para descomprimir el asunto se permitió bromear al decir que "de algún modo tenía que sacárselos".