Peronismo didáctico
El imperdible tutorial con guiños futboleros de Massa "para frenar a Milei"
En la recta final de la campaña, el líder del Frente Renovador publicó un video explicando cómo ubicar la lista de Jorge Taiana y Jimena López en la Boleta Única de Papel. Utilizó la frase "fuerte y al medio".
De cara a las elecciones del 26 de octubre, Sergio Massa publicó un video con la intención de reforzar la explicación sobre cómo ubicar la lista de Jorge Taiana y Jimena López en la Boleta Única de Papel.
Massa instó a los votantes a "buscar la bandera de Argentina y votar a Fuerza Patria para frenar a Milei". Con tono didáctico, aclaró que la lista está en el séptimo lugar de la boleta y sumó un guiño futbolístico: "Fuerte y al medio".
Aunque no es candidato, Massa trabaja activamente por la unidad del peronismo y acompaña la campaña de Fuerza Patria.