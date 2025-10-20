De cara a las elecciones del 26 de octubre, Sergio Massa publicó un video con la intención de reforzar la explicación sobre cómo ubicar la lista de Jorge Taiana y Jimena López en la Boleta Única de Papel.

Massa instó a los votantes a "buscar la bandera de Argentina y votar a Fuerza Patria para frenar a Milei". Con tono didáctico, aclaró que la lista está en el séptimo lugar de la boleta y sumó un guiño futbolístico: "Fuerte y al medio".

Aunque no es candidato, Massa trabaja activamente por la unidad del peronismo y acompaña la campaña de Fuerza Patria.