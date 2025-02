El hombre, que aclara que está de acuerdo con lo que plantea Javier Milei a nivel económico, considera que “es peligroso haber votado a alguien como él”.

El entrevistado continuó diciendo que Milei no tendría que “recomendar” absolutamente nada siendo Presidente, si no que lo debería hacer a título personal pero cuando ya no sea Presidente para que no sea tendencioso ni para un lado ni para el otro.

Y para cerrar dejó un concepto que identifica a muchísimos argentinos, sobre todo después del escándalo de $LIBRA: “De las dos maneras me decepciona. Me decepciona si el tipo es un chorro y me decepciona si es un boludo”.