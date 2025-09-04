La causa de las coimas en los medicamentos de los discapacitados y el 3% con el que se queda la hermana del Presidente se volvió a hacer viral y popular el hit ‘Guantanamera’ pero con la frase "Karina es alta coimera".

Si bien nació en las redes, comenzó a hacerse famosa gracias a ‘La fábrica de Jingles’ pero el tema no quedó ahi sino que hasta La Portuaria la cantó en la radio.

Y eso fue solo el principio. ‘Karina es alta coimera’ ya se canta en los boliches pero también en las marchas y hasta en el transporte público.

Ahora llegó hasta el Congreso, donde la senadora fueguina, Cristina López, en medio de la sesión donde deben decidir si se rechaza o no el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad, decidió entonarla en el recinto, para beneplácito de algunos y la vergüenza de otros.