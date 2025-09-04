El hit "Karina es alta coimera" llegó a la Cámara de Senadores y ya la canta todo el mundo
Más allá del escándalo de corrupción que se hizo público por los audios de Diego Spagnuolo, algo que quedará en el tiempo es el hit que se canta en todos lados.
La causa de las coimas en los medicamentos de los discapacitados y el 3% con el que se queda la hermana del Presidente se volvió a hacer viral y popular el hit ‘Guantanamera’ pero con la frase "Karina es alta coimera".
Si bien nació en las redes, comenzó a hacerse famosa gracias a ‘La fábrica de Jingles’ pero el tema no quedó ahi sino que hasta La Portuaria la cantó en la radio.
Y eso fue solo el principio. ‘Karina es alta coimera’ ya se canta en los boliches pero también en las marchas y hasta en el transporte público.
Ahora llegó hasta el Congreso, donde la senadora fueguina, Cristina López, en medio de la sesión donde deben decidir si se rechaza o no el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad, decidió entonarla en el recinto, para beneplácito de algunos y la vergüenza de otros.