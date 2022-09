Alejandro Dagnino, un hombre de La Pampa, fue procesado por amenazar de muerte a Dyhzy Fernández y a su amigo a través de las redes sociales por lo menos desde julio de 2020 hasta julio de 2021.

“Confié en la Justicia. Prefiero no decir nada. No estoy pasando un buen momento, no me siento bien en este momento”, sostuvo el hijo del mandatario ante los medios, a quienes les agradeció por la cobertura del caso.

En las afueras de Tribunales, su abogado Juan Pablo Fioribello contó detalles y señaló que el detenido había pedido anular su prisión preventiva y esto después fue revocado por el Tribunal.

El letrado indicó que el hombre pidió disculpas por el hecho: "Pidió disculpas, aunque no alcancen porque el daño ya está hecho".

Además, Fioribello expuso: "En conjunto con la Policía, logramos allanar y detener a esta persona. Se le secuestró un arma de fuego y eso nos alertó porque habla de una peligrosidad muy grande".

A su vez, Fioribello alertó que el detenido tenía conocimiento de cómo Dyhzy Fernández se trasladaba a diferentes lugares y los movimientos que tenía.