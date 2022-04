Desde que su padre llegó a la Presidencia, el acoso contra el hije de Alberto Fernández es constante. Es por eso que no sorprende que Tani no quiera que Francisco, su hermano recién nacido, pase por lo mismo.

A través de Twitter, contó que le gustaría enseñarle a Francisco que "la gente va a ser mala con él". "Como lo fueron conmigo, sin motivo", agregó.

"Yo lo voy a cuidar de esta mierda de gente que solo odia y va a crecer rodeado de tanto amor que no va a saber que es el odio", avisó.

Tani Fernández cambió su género y su nombre en 2021, en el marco de las nuevas leyes que permiten elegir la identidad de género de manera abierta.

El acoso en las redes y los medios hegemónicos fueron incesantes contra el joven. A tal punto que en una nota llegó a decir: "Me cagaron la vida boludo, todos los medios argentinos invasivos de mierda me cagaron la vida y solo porque quieren joder a Alberto. Me tienen harta y todos mis problemas últimamente vienen siendo por esta persecución mediática que tienen contra mi para joderlo a Alberto".

Francisco Fernández, hijo de Alberto y Fabiola Yañez, nació este lunes 11 de abril. Este jueves el Presidente junto a la primera Dama lo presentaron en sociedad. "Es un oasis", dijo feliz.