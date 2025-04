El Tribunal Penal 1 de Posadas fue testigo que una insólita defensa que hizo uno de los Kiczka, que no aceptó responder preguntas, pero no fue necesario porque el hermano del exdiputado provincial de Misiones se enterró solo.

“No sabía que era ilegal mirar estos videos en Internet” dijo suelto de cuerpo, como si la ignorancia fuera una excusa.

Su hermano Germán, legislador provincial libertario en Misiones, había dicho que “le habían plantado un pen drive en su casa”, desconociendo que se trataba de uno de su hermano Sebastián.

"No sabía que mirar ese tipo de videos era ilegal. Para mí eso está en Internet y está al alcance".

"Un día, en la casa de Germán me puse a tomar cerveza y aproveché la oportunidad para mirar esto porque soy una persona ansiosa. Se estiró la noche, me olvidé de la computadora, estaba convencido que eliminé todo para no dejar rastros, pero dejé el pendrive".

Sebastián se había autoinculpado, despegando a Germán de las acusaciones: “Era yo quien utilizaba la computadora. Por enésima vez, quiero pedirle disculpas a mi hermano por meterlo en este embrollo”.