Una gran polémica se generó tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales por la nueva película de Guillermo Francella, con opiniones diversas como la de la diva Moria Casán o el abogado Carlos Maslatón.

En ese marco, y durante su participación en LN+, el guionista Leonardo D'Espósito habló del impacto que tuvo en la sociedad y realizó un comentario que sorprendió a la conductora Debora Pláger.

“Generó que la gente hable de cine y saliera un poco cuanto me cuesta el kilo de naranja”, indicó el D'Espósito. “Eso que acabas de decir es parte de los que critican la película”, le advirtió la periodista.