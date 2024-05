Mientras avanza el debate de la Ley de Bases en el Senado, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, volvió a rechazar el plan motosierra del gobierno libertario.

En una entrevista en A24, el dirigente gremial expresó que con la media sanción que resolvió la Cámara de Diputados, Javier Milei, “pone a la Nación de rodillas y el Estado al servicio del saqueo".

En un intercambio con una periodista de la señal de noticias, Aguiar no se quedó callado y criticó al gobierno por los despidos masivos en el Estado. “Hay empleados que no funcionan”, lanzó la periodista y el dirigente sindical le contestó: “Sí, hay que cambiar al que no funciona más".

Y agregó: "Hay que cambiar al presidente. ¿Qué haría usted, si usted es una empleadora pública o empleadora privada y tiene un empleado que de las 8 horas de la jornada laboral, se las pasa 7 horas en las redes?"

"El ñoqui más grande que tiene el gobierno y el más caro se llama Milei. Es el presidente y llegó el 10 de diciembre a la Argentina".