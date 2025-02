Javier Milei dio un paso más en su escalada de violencia verbal contra todo aquel que piense distinto. Este sábado, usó sus redes para atacar al periodista Diego Brancatelli al calificarlo como “basura”.

¿Por qué? Es que el periodista había cuestionado en C5N a Lionel Messi -por la camiseta que le regaló a Milei-, a Lionel Scaloni -por pedir apoyo para el presidente- y varios de los integrantes de la Selección Argentina por no manistarse políticamente.

Entonces Milei replicó los dichos de Brancatelli y escribió: “Acá podemos observar cómo la basura de Brancatelli amenaza a Lionel Messi, el mejor jugador de fútbol de la historia, que tenemos la bendición de que sea argentino, y que nos ha dado infinidad de alegrías a los argentinos, solo por el hecho de que recibí una camiseta firmada por él”.

El presidente atacó al kirchnerismo: “Esto es el kirchnerismo, una secta enferma de poder que llegan al punto de amenazar a nuestros máximos ídolos de la historia sólo porque no se suman a su pelea enfermiza por el poder. No pueden aceptar que los argentinos les dieron la espalda. No pueden aceptar que perdieron sus privilegios. Están enfermos de poder, de odio, de resentimiento y de envidia, características propias de todos los zurdos hijos de puta”.

Y concluyó: "Afortunadamente la era en la que personajes como este conducían los destinos del país se ha terminado. La libertad avanza y no hay nada que puedan hacer para frenarlo. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!".

El presidente de la Nación. Vivimos un nivel de violencia hacia el otro inédito desde el discurso del Estado.