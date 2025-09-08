Para Daniel Parisini, más conocido como el Gordo Dan, Ramón “Nene” Vera y Sebastián Pareja son los padres de la derrota y si bien algunos libertarios lo secundan, lo cierto es que el armado de las listas es solo una parte de la derrota.

Que la macro economía esté medianamente ordenada no se refleja en el bolsillo de los argentinos, que también dijeron con su voto que están en contra de las coimas y la corrupción, a favor de jubilados y discapacitados, que quieren una salud pública que funcione y universidades con los fondos suficientes. Los candidatos en este caso eran lo de menos.

Pero el Gordo Dan parece no entender esto y trata de apuntar todos sus misiles contra las dos personas elegidas por Javier Milei y su hermana Karina para el armado de las listas y la estrategia.