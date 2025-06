¿Qué pasa, Daniel Parisini? ¿Estás nervioso? El Gordo Dan se vio claramente desbordado por la multitudinaria marcha de apoyo a la ex Presidenta, injustamente presa, y dejó de lado toda su altanería para contar lo que había vivido.

En primer lugar contó que se cruzó por la ruta con militantes que venían a manifestarse en la Ciudad, ahí fue cuando empezó a balbucear, y pifiar conceptos y hasta aseguró que la Justicia había 'baiteado' a los peronistas, que en lugar de ir al centro de corrupción que es Comodoro Py, lograron juntarse en la “plaza del pueblo”.

El resto del equipo no pudo salir de ese estado de sorpresa y arriesgaron que “dejaron la fase de negación y hoy entraron en ira”, demostrando que no fueron capaces de advertir el ambiente de festejo que había en la plaza, no por la proscripción de la líder de la oposición sino porque su detención logró lo que hasta hace unos días parecía imposible: la reunificación del peronismo.