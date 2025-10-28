La alegría es de los que ganan y la tristeza invade a los derrotados, por lo que no es de extrañar que ‘La misa’, el programa que conduce el Gordo Dan en Carajo viviera un clima de jolgorio.

Como parte de la celebración Diego Santilli cumplió z medias la promesa y se peló como José Luis Espert, y el conductor del programa lo acompañó haciendo lo mismo.

Claro que fiel a su estilo, Daniel Parisini le agregó un condimento y se permitió bromear con el presunto narco Fred Machado.

Las reacciones en las redes

Los libertarios se adueñaron de las redes llenándolas de memes celebratorios pero hubo otros que le pegaron al Gordo Dan.