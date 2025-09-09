El Gordo Dan se hizo el picante, pero Rebord lo cruzó y lo dejó expuesto: "No seas cagón"

El rejunte de candidatos variopintos en el armado de Nicolás Pareja y Lule Menem llevó a una derrota inapelable para el oficialismo libertario y provocó una furiosa interna en el gobierno.

Este martes, a través de su cuenta de la red social X, Daniel Parisini (alias "Gordo Dan") pidió la renuncia del asesor presidencial Eduardo "Lule" Menem y el armador Sebastián Pareja.

"Lule Menem y Pareja, si tienen huevos, deberían dejar de usar de escudo humano a Karina Milei y dar un paso al costado en honor a la Sagrada Causa de la Libertad que lleva adelante el presidente Javier Milei. Por los 47 millones de argentinos y por el futuro de los que aún no nacieron", fue el mensaje de Parisini.

"Tirale a Karina papá no seas cagón, que pasa te retan si decís lo que pensás?", le contestó, picante, Tomás Rebord, y así expuso las limitaciones del troll libertario.