"Macri bancó a Hillary contra Trump, hizo campaña por Hillary" argumentó el Gordo Dan -trumpista furioso- para hacer un parteaguas con Mauricio Macri.

Macri siempre sonó con enroscarle la víbora a Javier Milei -incluso lo dijo en una entrevista- pero en cada oportunidad que quiso concretarlo, encontró un freno en sus intentos de entornarlo y manejarle la agenda.

Los libertarios rabiosos, como el Gordo Dan, no quieren dobleces ni manejos alejados de la batalla cultural que fantaseaban ganar y quedó cada vez más sepultada por una economía en crisis constante.