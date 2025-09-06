Se pelea la derecha
El Gordo Dan quiso picantear a una periodista venezolana, pero terminó domado con un archivo demoledor
En medio del escándalo por los repudiables dichos del troll libertario sobre Luis Juez, la venezolana Sofía Nunez lo dejó expuesto: "Están como loquitas".
El ofensivo tuit del “Gordo Dan” contra Luis Juez provocó un cruce entre el troll libertario y la periodista venezolana radicada en Argentina, Sofía Nunez.
“Imagínense lo devaluada que están las fuerzas del cielo que el Gordo Dan eligió pelearse conmigo que soy un ser inexistente en los medios y una simple mortal", escribió la periodista en su cuenta de ‘X’.
"ESTÁN COMO LOQUITAS. ÉPICO.”, agregó en su posteo a modo de chicana.
Además, compartió un archivo que también revela sus viejas críticas hacia Patricia Bullrich, actual Ministra de Seguridad y antes enemiga declarada de la Libertad Avanza.