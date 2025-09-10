"Me consta que el mensaje llegó" dijo el Gordo Dan, sin aclarar en qué dirección iba dirigido ese mensaje.

En su alocución lo que quedó en claro es que por más que haya quejas y berrinches, las cosas siguen igual y van a tener que seguir militando lo que Sebastián Pareja y el Nene Vera decidan.

El Gordo Dan había marcado su posición contraria a los armadores bonaerenses elegidos por Karina Milei a través de una serie de tuits, pero en sus palabras tuvo que retroceder varios casilleros.

Como era de esperar las redes se hicieron un festín.

La reacción en las redes

La agachada de cabeza ante Pareja y Vera fue uno de los puntos más marcados en los comentarios dirigidos al influencer.