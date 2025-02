Tal como Javier Milei no estaba “interiorizado” sobre la estafa de la que fue parte, su abogado personal y titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, parece no leer lo que firma y después del escándalo que se armó, tuvo que recular en chancletas, pedir disculpas y despedir a los supuestos "responsables", como si su firma al pie de la resolución no lo responsabilizara de nada.

El gobierno Nacional había ordenado por decreto que a la gente con discapacidad se la volviera a clasificar como “imbécil”, “idiota” o “débil mental” para otorgarles una asignación. La medida que apareció publicada en el Boletín Oficial generó un fuerte rechazo en las organizaciones por estigmatizar y violar acuerdos internacionales contra la discriminación. Por lo que el Gobierno de improvisado tuvo que dar marcha atrás.

Pero al parecer no todos los que resultan inútiles son expulsados de LLA ni, como en este caso, los que cometen un “error” son ejecutados por “la guillotina de Karina”, al parecer los pocos amigos del Presidente tienen ciertos privilegios y su abogado y firmante de la vergonzosa resolución, Diego Spagnuolo, sigue en su cargo a pesar que de discapacidad claramente no entiende nada.