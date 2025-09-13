El gobierno continúa en su raid ajustador y ahora redujo considerablemente el Fondo Especial de Asistencia para Emergencias destinado a los residentes de Bahía Blanca afectados por las inundaciones de marzo.

En total, las autoridades nacionales aplicaron un ajuste de $100.000 millones, o sea, lo redujeron literalmente a la mitad, según se detalla en la Decisión Administrativa 23/25.

La medida se da después de que el Ejecutivo, a través del Decreto 424/25 del 23 de junio, vetara la ley sancionada por el Congreso el 4 de junio, que preveía una asistencia de $200.000 millones (o la suma necesaria) para atender los daños ocasionados por las inundaciones en la Provincia de Buenos Aires.

Según el veto, "con las medidas adoptadas en ejecución de lo dispuesto por el Decreto N° 238/25 se ha llevado adelante una tarea de reconstrucción que torna innecesario un auxilio financiero como el que propone el proyecto de ley sancionado, en un marco de estrechez presupuestaria como lo es el de la emergencia que se está transitando".

Por eso las redes sociales se llenaron de mensajes y memes, ya que Bahía Blanca volvió a elegir en las urnas a La Libertad Avanza durante las últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Por eso la noticia se llenó de memes y reacciones.