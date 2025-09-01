En medio de la investigación por una trama de corrupción, que provocó en el desplazamiento del titular de ANDIS Diego Spagnuolo, en el edificio del ente público hacen largas filas para reclamar el cobro de sus pensiones por discapacidad.

Desde hace varias semanas, en la prensa se escuchan diferentes casos de damnificados que dejaron de recibir sus pensiones por el plan motosierra del gobierno de Javier Milei.

Ahora, se conoció el caso de Marcelo Prestes, atleta no vidente, quien contó la situación que debe atravesar. “Debería haber cobrado la pensión el 14 de agosto”, expresó en diálogo con Radio Splendid.

Prestes, quien vive en una casa humilde de Pilar, agregó: “Pude abonar el alquiler pero por la colaboración de la gente”. Al ser consultado sobre la alimentación, indicó: "La verdad muy justo, una vez al día".