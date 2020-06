El presidente Alberto Fernández confirmó que el proyecto de legalización del aborto "está terminado" y que lo enviará al Congreso Nacional cuando "resolvamos el debate de hoy, que es la pandemia" de coronavirus Covid-19.

"El proyecto está terminado, está listo para ser mandado. Pero como sé que va a generarse un debate en la sociedad cuando lo mande, prefiero postergar ese debate hasta que resolvamos el debate de hoy, que es la pandemia", dijo el mandatario en diálogo con Radio Nacional.

El mandatario dijo que prefiere "postergar ese debate hasta que resolvamos la pandemia", tema en el que "la mayoría de los argentinos entiende que no debemos tener diferencias".

"No quise poner en la mesa un tema que generará posiciones diferentes y son todas respetables; en cuanto las aguas estén más quietas y estemos con el temple necesario para poder entrar en un debate de esa naturaleza, voy a mandar el proyecto, espero que no pase mucho tiempo más", reiteró.

El Presidente manifestó también sobre el tema: "No me siento bien sabiendo que en la Argentina mueren mujeres en abortos y muchas otras quedan con lesiones o infértiles por abortos practicados en la clandestinidad; no tengo ganas de seguir haciéndome el distraído".

En torno a cuando se plantea que "muchas mujeres pobres deben abortar porque no pueden sostener a su hijo, pensamos que si alguna se ve en ese dilema, el Estado debe garantizarle la posibilidad de darle la salud y la alimentación a la madre y al hijo durante los 1.000 días desde el embarazo hasta los 3 años", agregó el mandatario.

En ese marco, recordó que "el plan de los 1.000 días también está previsto como ley y la idea es enviarlos juntos (junto al proyecto de interrupción del embarazo) para que se debatan juntos", tal como anunció el 1° de marzo, al hablar ante la Asamblea Legislativa.

Por último, Fernández sostuvo que, "cuando hablamos de aborto, hablamos de un problema de salud pública" y enfatizó que mantiene esa misma postura "hace décadas desde la universidad".