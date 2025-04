El Gobierno echó al fotógrafo que permitió identificar al policía que le disparó a Pablo Grillo: ''No soy cagón''

El Gobierno de Javier Milei desvinculó de la Secretaría de Cultura al fotógrafo que tomó las imágenes que permitieron identificar al policía que le disparó a Pablo Grillo.

Se trata de Kaloian Santos Cabrera, que estaba empleado en el ministerio, y actual secretaría, de Cultura, desde 2012. El pasado 31 de marzo fue su último día por otra “reducción de personal”.

En diálogo con C5N, en medio de otra represión en la que se hirió a otro fotógrafo, el trabajador de prensa contó que la Directora de Comunicación de la Secretaría de Cultura de la Nación, María José Pérez Insúa, lo llamó cordialmente para anunciarle que la orden de su despido venía “desde arriba”.

Santos Cabrera explicó que "fue una reducción de personal personalizada, pues fui el único de toda el área de prensa desafectado de mis funciones".

Y precisó: “En enero de 2024, mi contrato debía renovarse por un año tras aprobar el examen de idoneidad, pero sorpresivamente, solo me lo renovaron por tres meses. Reclamé y, entre idas y vueltas, desde recursos humanos asumieron que fue un error de ellos. Me aseguraron que, en abril, mi contrato se renovaría automáticamente hasta diciembre”.

Kaloian Santos Cabrera reconoció que cuando tuvo la imagen en sus manos “te voy a confesar que con todo lo que ha pasado en este país con el fotoperiodismo, y Cabezas, ahí tuve miedo”.

Y conmovió a Jorge Rial al confesar: “Pensé en mi trabajo, en mi esposa pero sabe qué compadre. Cuando vi la foto de Grillo tirado en el piso que por hacer una foto tenía la cabeza abierta y pensé que si eso me hubiese pasado a mi y él tenía esa foto, él la hubiera dado”.

Y remató; “Sabía que esto podía ocurrir con este gobierno y no me arrepiento. Estoy orgulloso de mi trabajo, del gremio de ARGRA. Cuando empezó este Gobierno pensé en hacer este tipo de fotos con un seudónimo pero me dije no puedo ser tan cagón. Y le puse el cuerpo”.

Pablo Grillo se recupera milagrosamente. Con esta declaración, el periodismo también.