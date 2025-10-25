El lunes 27 de octubre, el economista Pablo Quirno se convertirá en nuevo ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina en reemplazo del renunciado Gerardo Werthein.

En medio de las polémicas generadas por la designación de Quirno, en la Secretaría de Finanzas de la Nación desde la llegada de Milei al poder, desde el gobierno bonaerense expresaron su rechazo a los planteos realizados por el funcionario en torno a la soberanía de las Islas Malvinas.

Usuarios de redes sociales rescataron tuits antiguos, en los que el economista se expresaba sobre el reclamo argentino por las Islas Malvinas. En uno de ellos, publicado el 12 de marzo de 2013, preguntaba: "¿Y si el referéndum que hicieron en Malvinas lo hacemos acá? ¿Tendría un resultado diferente?", relativizando así la histórica causa nacional.

"Este es el Canciller que acaba de nombrar @JMilei. Otro vendepatria", escribió el Jefe de Gabinete de Axel Kicillof, Carlos Bianco, en su cuenta de X.