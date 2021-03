Alberto Fernández Prensa on Twitter

Durante el período 2019-2020 la diferencia de género a nivel de secretarías y subsecretarías de Estado se redujo en poco más de 15 puntos porcentuales.



El número surge del informe elaborado por la Secretaría de Gestión y Empleo Público, a cargo de Ana Castellani, que indica que, a nivel de secretarios y secretarias de Estado la presencia de mujeres creció del 20,6 al 36% de 2019 a 2020.



En tanto, en la categoría de subsecretarios y subsecretarias, las mujeres pasaron de representar el 23% a tener el 39% de participación, en el mismo período.



En lo que respecta a Asesores y Jefes y Jefas de Asesores, la brecha se redujo en 13 puntos porcentuales; en 2019, el 20% de estos puestos eran ocupados por mujeres, y para 2020 su presencia llega al 33%.



El informe se dio a conocer en el marco del Día Internacional de la Mujer, que es conmemorado desde todos los sectores de la sociedad, con actividades y actos.

Acuerdo Federal contra la Violencia de Género



Este lunes, el presidente Alberto Fernández firmó con los mandatarios de todas las provincias argentinas un "Acuerdo Federal para una Argentina Unida contra la violencia de género" y volvió a comprometerse para que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres sea "una política de Estado" que trascienda los Gobiernos.



Los datos que arroja el informe muestran los avances logrados en materia de igualdad de género, pero también lo que resta por hacer, situación que se evidencia con fuerza en los cargos jerárquicos de la Administración Pública Nacional.



El informe apunta que “en los puestos no jerárquicos existe paridad entre varones y mujeres entre el personal civil de la Administración Pública Nacional (APN)”, aunque advierte que, "a medida que se asciende a posiciones de mayor jerarquía comienza a actuar el `techo de cristal´, barrera invisible que obstaculiza el ascenso de las mujeres a posiciones directivas, con mayor responsabilidad y remuneración”.



“La brecha de género como construcción analítica permite visibilizar las dificultades de las mujeres para acceder a cargos de gestión, y responde a múltiples factores asociados a la masculinización de los roles de conducción”, afirmó la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani.



“En la Administración Pública Nacional, la brecha de género comienza a manifestarse tempranamente -Dirección Simple- y con mayor intensidad en la Alta Dirección Pública y en los cargos que corresponden a Autoridades Superiores”, indica el documento difundido.



Sin embargo, pese a este escenario, el informe muestra que en ese último período medido, se evidencia un incremento aunque moderado de presencia de mujeres en cargos jerárquicos.



“Desagregando las categorías que integran cada uno de estos agrupamientos, se advierte un moderado incremento en la presencia de mujeres en los cargos directivos y de coordinación, y una sustantiva reducción en la brecha de género entre las Autoridades Superiores”, indicó Castellani.



“Hay una marcada tendencia a incorporar mujeres en los equipos de conducción y de asesores de gabinete; sin embargo, persisten discrepancias en las brechas de género por tipo de cargo, siendo mucho más amplia en los cargos más altos”, completó.



Agregó que “reducir la brecha de género no es solo incluir más mujeres en los puestos de conducción" sino que "es necesario transformar los atributos del rol de conducción e introducir nuevas formas de gestionar el poder más horizontales, que impliquen cambios para mujeres, varones y el conjunto de la sociedad”.



La Secretaría de Gestión y Empleo Público realiza el seguimiento anual de la brecha vertical de género a partir de los datos de marzo, septiembre y diciembre desde 2009, en el universo de personal civil del sector público nacional, y no incluye empresas públicas o de mayoría accionaria estatal.