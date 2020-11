"La Sputnik V y la de Pfizer son las dos primeras que han dicho los proveedores que estarían", anunció el ministro de Salud de la Nación.



"Tenemos negociaciones cerradas con otros proveedores", dijo Ginés,y sobre el inicio de la vacunación, aseguró: "En la primera quincena de enero, estoy convencido".

"Va a ser la vacunación más masiva y más importante que se va a hacer en la historia de nuestro país", dijo González García para dimensionar el operativo que tendrá por delante el gobierno.

De la reunión participaban Santiago Cafiero; Ginés González García; Agustín Rossi; Eduardo de Pedro; y Sabina Frederic.





Lo dijo tras la primera reunión oficial del Comité de Vacunación en la Casa de Gobierno.



La reunión



El presidente Alberto Fernández encabezó la primera reunión oficial del Comité de Vacunación, que tiene como fin diseñar y planificar la logística para la distribución y aplicación de las vacunas contra el coronavirus en todo el país.



El encuentro se realizó en el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno, presidida por el jefe de Estado, según informaron a Télam fuentes oficiales.



De la reunión participaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Salud, Ginés González García; el ministro de Defensa, Agustín Rossi; el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; y la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, cuyas carteras integran el comité.