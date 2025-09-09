Después de haber perdido las elecciones bonaerenses por tan amplio margen lo mínimo que se esperaba era que el Gobierno tomara alguna decisión de peso que hiciera pensar que habían recibido el mensaje.

Pero increíblemente lo único que se anunció fue la creación de una inútil “mesa política” de la cual se desconocen detalles de su función y funcionamiento pero que claramente está conformada por algunos de los padres de la derrota. Esa mesa será presidida por Javier Milei y conformada por Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y el vocero presidencial.

Obviamente esta movida que demuestra la falta de cintura política solo puede ser tomada con humor desde las redes sociales.