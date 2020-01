C5N on Twitter

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, confirmó en conferencia de prensa que a partir del mes de febrero todos los trabajadores registrados del sector privado recibirán un aumento de sueldo por decreto.

Figurará un "incremento solidario" de $3000 en concepto de futuros aumentos y a partir del mes siguiente, pasará a ser de $4000.

De esta forma, 1.300.000 trabajadores recuperan el 20% del poder adquisitivo perdido en el 2019.

"En las categorías más bajas, llega a representar aumentos del 7% al 20% de la capacidad adquisitiva", agregó.

En total, el Gobierno estima que la medida implicará el aumento de la masa salarial del orden de los $20.000 millones.

"No es un bono, no es una suma extraordinaria, es un incremento salarial", dijo Moroni.

"Disponer un incremento salarial mínimo y uniforme para todos los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia del Sector Privado, que ascenderá a la suma de PESOS TRES MIL ($3.000) que regirá desde el mes de enero de 2020 y, a partir del mes de febrero de ese año, se deberá adicionar a dicho incremento una suma de PESOS UN MIL ($1.000)" señala el decreto.

"Todo trabajador dependiente en el sector privado tiene derecho a este incremento", remarcó el ministro. Aunque aquellos que trabajen menos horas de la jornada convencional recibirán una suba proporcional.

Este aumento "se superpone y no se compensa" con incrementos pendientes de la paritaria 2019 como las segundas cuotas y las cláusulas gatillo que entran a regir a partir de enero, solo compensa futuros acuerdos colectivos o individuales.

El ministro no detalló que puede suceder con aquellas empresas que no estén en condiciones de pagar este incremento.

"El objetivo fue apuntar a los sectores que habían quedado más postergados y darles un piso para la negociación. No estamos pretendiendo reemplazar a la negociación colectiva", aclaró Moroni y detalló que para no alterar la paritaria fue que tomó la decisión de que este incremento no fuera parte del salario básico.

De esta forma si después de la paritaria 2020, a un trabajador le corresponde un aumento mayor a $4.000 solo recibirá la diferencia y si le corresponde un aumento menor, seguirá el piso de $4.000, explicó Moroni.

Se trata de un incremento en términos brutos, por lo que para los que no están alcanzados por Ganancias representará un aumento del salario de bolsillo de unos $2.500 en el recibo de sueldo de enero y de $3.300 en los meses siguientes. Aquellos que estén alcanzados por Ganancias recibirán un poco menos.

Los empleados del sector público, de casas particulares o bajo el Régimen de Trabajo Agrario no están alcanzados por este beneficio. Pero el ministro sostuvo que "la semana que viene habrá una medida similar que atienda la situación de dichos trabajadores", agregó.

Este aumento será a cuenta de las futuras negociaciones paritarias y se apoya en que la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva habilita al Ejecutivo a "impulsar la recuperación de los salarios atendiendo a los sectores más vulnerados" y a "disponer en forma obligatoria que los empleadores del Sector Privado abonen a sus trabajadores y trabajadoras, incrementos salariales mínimos", de acuerdo a los considerandos del decreto.

Al ser un concepto nuevo en el recibo de sueldo "no deberá ser tenido en cuenta para el cálculo de ningún adicional previsto en los convenios colectivos o individuales de trabajo". Y para las micro, pequeñas y medianas empresas "que cuenten con el certificado MiPyME vigente" no correrán las contribuciones patronales correspondientes al incremento solidario por el término de tres meses.