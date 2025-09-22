Respaldando a los candidatos a legisladores nacionales del Frente Primero los Salteños, Sáenz fue enfático con Paulo Vilouta sobre la importancia de no depender de ningún armado nacional y buscar lo mejor para su provincia.

El gobernador salteño acusó a La Libertad Avanza de ser una fuerza unitaria y de tener candidatos poco preparados para el cargo, en las listas.

"¿Cómo puede ser que un legislador salteño se anime a levantar la mano para votar en contra de los intereses de Salta?" disparó, poniendo al Garrahan y a las universidades públicas como prioritarios para la provincia.