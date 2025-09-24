Pura amistad
El gesto de Feinmann cuando el canciller Gerardo Werthein le dijo que el gobierno estadounidense "no nos pidió nada a cambio"
El ministro de Relaciones Exteriores minimizó las exigencias de Donald Trump para entregar el dinero que necesita el gobierno para que no estalle la crisis ante la incredulidad del conductor de Radio Mitre.
Como si fuera fácil de creer que el gobierno estadounidense está dispuesto a prestar veinte mil millones de dólares sin solicitar nada a cambio, el canciller argentino sostuvo que no hubo ningún pedido tras la cumbre entre Trump y Milei.
Tan pueril es el argumento, que Eduardo Feinmann no pudo controlar una sonrisa de desconfianza al escucharlo.
Es que aun el más acérrimo defensor del gobierno de Javier Milei entiende que a cambio de semejante desembolso, y conociendo la ambición de Trump, es altamente improbable que sea como Werthein le quiso hacer creer a Feinmann.