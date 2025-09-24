Como si fuera fácil de creer que el gobierno estadounidense está dispuesto a prestar veinte mil millones de dólares sin solicitar nada a cambio, el canciller argentino sostuvo que no hubo ningún pedido tras la cumbre entre Trump y Milei.

Tan pueril es el argumento, que Eduardo Feinmann no pudo controlar una sonrisa de desconfianza al escucharlo.

Es que aun el más acérrimo defensor del gobierno de Javier Milei entiende que a cambio de semejante desembolso, y conociendo la ambición de Trump, es altamente improbable que sea como Werthein le quiso hacer creer a Feinmann.