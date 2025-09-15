Este miércoles desde las 17 horas frente al Congreso, la comunicad educativa marcha a favor de la Ley de Financiamiento Universitario luego del veto de Javier Milei.

"SÍ A LA LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO Este miércoles 17/09 - 17 h marchamos en defensa de la educación pública y de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta ley no es contra nadie, es a favor de todos. Por el futuro. Sumate a defender la Universidad pública", reza el texto junto al video de la cuenta UBA ON LINE.

En las imágenes, alumnos explican por qué es clave defender la Ley de Financiamiento Universitario. Esta marcha "no es contra nadie, es a favor de todos", se destaca en la convocatoria.

Y remata: "Te estamos pidiendo que vengas a bancar la ley de financiamiento universitario. Para seguir siendo los mejores, para seguir siendo tu orgullo. Porque Universidad Pública somos todos".

Tomás Rebord salió a bancar la marcha

Piera Fernández de Piccoli, Presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), estuvo en el stream de Rebord.