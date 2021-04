"La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Comité Ejecutivo, expresa su profunda preocupación en atención a la cantidad creciente de casos de Covid 19, tanto en la sociedad como en los diferentes equipos de nuestro fútbol", comenzó el comunicado.

Lo cierto es que la AFA determinó que los futbolistas no se concentrarán en las previas a los partidos en una ciudad cercana y lo harán por corto plazo si es mucha la distancia, deberán ir en auto particular y sin acompañante a los entrenamientos, dos o tres micros para dividir la llegada a los partidos, y no se podrán cambiar, ni bañar en los vestuarios. Prácticamente una vuelta al protocolo aplicado para el regreso a los entrenamientos.

"En consonancia con los lineamientos de la política sanitaria llevada adelante por el Gobierno Nacional, esta asociación insta a los clubes, jugadores y jugadoras, miembros de las instituciones y a toda la familia del fútbol en general, a cumplir de forma estricta con los protocolos sanitarios oportunamente aprobados", continuó.

Desde la Casa Madre del fútbol, donde hoy se vieron las caras los dirigentes del Comité Ejecutivo actual y el electo por 2021-2025, coincidieron en que los contagios "no se producen en los clubes" y que ven en los futbolistas "una relajación similar a la del resto de la gente", según pudo reconstruir Télam.

"La AFA, a partir de los próximos días, realizará inspecciones para corroborar el exhaustivo cumplimiento de todas las medidas. De no cumplirse las mismas, se elevará un informe al Tribunal de Disciplina a fin de que obre conforme su competencia", avisaron.

Por otro lado, Claudio Tapia decidió mostrar todo su poderío político ante distintos movimientos de intento de derrocamiento, como le relataron a Télam, desde el lado de Marcelo Tinelli, nuevo socio de Daniel Angelici en la lucha por el sillón de calle Viamonte.

Es por eso que se reunieron todos los directivos del Comité durante dos horas, con la salvedad de Jorge Amor Ameal (Boca), quien se ausentó por cuestiones personales.