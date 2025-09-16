El furcio de Manuel Adorni que deja expuesto a Milei: "Si hay alguien comprometido con la corrupción, ese es el Presidente"
Después de semanas de ausencia, el vocero presidencial dio una conferencia de prensa en la Casa Rosada para aclarar detalles del presupuesto.
"Esperamos que quienes usaron causas nobles para impulsar un descalabro fiscal, tengan la decencia de leer el proyecto y sentarse a discutirlo. Es la única pretensión, que tomen la ley, la lean, la analicen, y la podamos discutir con seriedad como corresponde a un país que quiere ser serio y crecer" disparó Manuel Adorni con su estilo confrontativo habitual.
El objetivo de la conferencia de prensa era dejar en claro que no se va a financiar con emisión un aumento del gasto público, desechando modificaciones en el rumbo elegido con las universidades, los jubilados y los discapacitados.
Pero como el pez por la boca muere, el vocero presidencial no pudo evitar que el inconsciente lo traicione y al referirse a la corrupción soltó una frase que deja muy mal parado a Javier Milei.