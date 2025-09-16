"Esperamos que quienes usaron causas nobles para impulsar un descalabro fiscal, tengan la decencia de leer el proyecto y sentarse a discutirlo. Es la única pretensión, que tomen la ley, la lean, la analicen, y la podamos discutir con seriedad como corresponde a un país que quiere ser serio y crecer" disparó Manuel Adorni con su estilo confrontativo habitual.

El objetivo de la conferencia de prensa era dejar en claro que no se va a financiar con emisión un aumento del gasto público, desechando modificaciones en el rumbo elegido con las universidades, los jubilados y los discapacitados.

Pero como el pez por la boca muere, el vocero presidencial no pudo evitar que el inconsciente lo traicione y al referirse a la corrupción soltó una frase que deja muy mal parado a Javier Milei.