El vocero presidencial no dará conferencias de prensa pero si utiliza su tiempo de trabajo para hacer este programa de streaming que se supone que fue pensado para desmantelar fake news.

Pero evidentemente el vocero está muy nervioso y se le cruzan las ideas por lo que al querer desmentir una supuesta fake news sobre que Milei no iba a las reuniones sino que ponían una foto o un maniquí, que en realidad no era una fake new sino una broma, metió la pata.

"Obviamente no es una fake news, no usamos un cartón del Presidente para las reuniones" dijo el vocero diciendo que muchos se la creyeron. Y este hombre cobra un alto sueldo como vocero y hasta fue elegido legislador porteño, pero no sabe diferenciar entre una fake news y un meme.