Horacio Rodríguez Larreta es el primer runner, y este lunes desde bien temprano se lo vio corriendo por los Bosques de Palermo pero con un compañero que incumplió el protocolo: el secretario de Transporte porteño, Juan José Méndez.

El funcionario, quien tiene DNI con terminación impar y salió a correr el lunes en que podían hacerlo los ‘pares’, aseguró que se dio cuenta del “error” recién sobre el final del ejercicio, y que él mismo se “autodenunció” y pagó la multa correspondiente.

"Me equivoqué: cuando terminaba de correr me di cuenta que hoy era lunes par y no tenía que correr porque tengo DNI impar, por eso me auto denuncié", sostuvo Méndez, lo que despertó suspicacias en las redes sociales.

Por supuesto, en las redes estallaron:

“Juanjo Mendez: Hoy, salimos a correr, pero esta mañana me equivoqué, xq me di cuenta que era día par y mi DNI era impar. Me presenté y pagué la multa que es de $5400. Me parecía lo más justo conmigo mismo y con el resto de los vecinos. No nos tomes por boludos, @soyjuanjomendez”— Cerebro®️ on Twitter Link Cerebro®️ on Twitter

“El Secretario de Transporte de la Ciudad salió a correr hoy bien temprano con Larreta. Cámaras, seguimiento, todo el show en el primer día de la medida. Resulta que no lo tenía permitido porque su DNI es impar. "No me di cuenta, pero me autodenuncié y pagué la multa de $5400".”— pablo, on Twitter Link pablo, on Twitter





“Se dió cuenta de que salió a correr con Larreta en día que no le correspondía por DNI, así que fue y pagó $5400 de multa voluntariamente. Se comienza a sospechar que Méndez o es sueco o es un ET; porque argento, no es.”— EduMercer_CaminoEspiritual on Twitter Link EduMercer_CaminoEspiritual on Twitter

“¿Será cierto, como escuché en radio, que Rodríguez Larreta que salió a trotar (running) junto al ministro de Transporte porteño, "Juanjo" Méndez y uno tiene documento par y otro impar? ¡Y después te quejas de lo torpe que son los espías!”— No me quiero morir mientras esté vivo on Twitter Link No me quiero morir mientras esté vivo on Twitter

“Cómo salieron juntos a correr Larreta (DNI par) con Juanjo Méndez (DNI impar)?”— Sebastián Iñurrieta on Twitter Link Sebastián Iñurrieta on Twitter





“@JonatanViale en serio le crees al delicuente mentiroso ese de Juanjo Mendez que pago una multa por hacer running? por favor dejen de tomarnos de idiotas, ese tipo esun nefasto”— velez75 on Twitter Link velez75 on Twitter





“El secretario de transporte porteño, Juanjo Méndez, pagará, una multa por salir a correr cuando no le correspondia”— ArielRod on Twitter Link ArielRod on Twitter