"Triste rol del jefe de Gabinete en la Legislatura porteña", lamentaron desde el bloque opositor tras retirarse del recinto de sesiones del Parlamento local poco después del inicio de la exposición del funcionario que se extendió por una hora y que tuvo como eje principal la gestión educativa de la ministra Soledad Acuña, quien confirmó que será precandidata a la jefatura de Gobierno.

En diálogo con Télam, los legisladores del FdT calificaron de "ataque" y "falta de respeto" las acusaciones de Miguel y atribuyeron su postura a que en la alianza de Juntos por el Cambio "están dirimiendo" su interna dado que "están en campaña" con miras a las elecciones del 2023.Además, aseguraron que el jefe de Gobierno "mandó a pudrir la sesión" en la cual el funcionario debía dar respuesta también a las 2400 preguntas que le hicieron llegar previamente desde el arco opositor respecto de las medidas adoptadas por la gestión en el último semestre.

Tras dedicar las primeras palabras a la aprobación del Presupuesto, Miguel abordó lo hecho por el Ministerio de Educación al considerar que "todos los esfuerzos que hacemos ponen de manifiesto una de las grandes diferencias entre el modelo kirchnerista y el que representamos en Juntos por el Cambio (JxC)".

En ese marco, Miguel defendió las prácticas laborales para los alumnos del secundario, la reforma del estatuto docente, las viandas escolares y las evaluaciones de rendimientos.

Y apuntó contra los cuestionamientos expresados al respecto por el bloque del FdT al sostener que "unos dicen que le sacamos al kirchnerismo la bandera de la educación pública. No es así. La realidad es que nunca la tuvieron. Y nunca la tuvieron porque no les interesa".

"Al kirchnerismo no le importa que los chicos pasen de año por decreto o salgan de la secundaria sin los conocimientos necesarios. No le importa que los chicos pierdan horas y días de clase. No le importa que esos chicos el día de mañana no consigan trabajo y tengan que vivir de los planes", aseveró el funcionario apenas diez minutos después de iniciar su informe.

Fue entonces que la totalidad de los integrantes del bloque opositor que encabeza el diputado Claudio Ferreño se levantaron de sus bancas y dejaron el recinto repudiando los dichos del jefe de ministros mientras que el vicepresidente primero Emmanuel Ferrario pedía silencio a los presentes.

"Es es una falta de respeto, un ataque a nuestro espacio político”, dijo a Télam Victoria Montenegro al dejar el recinto y agregó que es “evidente que están en campaña, ordenando su interna”, en referencia a la coalición Juntos por el Cambio.También apuntó que la presentación de Miguel no respondía, hasta entonces, a ninguna de las preguntas que le envió el FdT sobre la gestión local y señaló que esperaban "un nivel más alto de un funcionario de Gobierno".

En diálogo con Télam, la diputada Claudia Neira atribuyó la actitud de Miguel a que "están dirimiendo su interna, lanza precandidatos, nos ataca políticamente, todo increíble y vergonzoso".

"En vez de hacer un informe de gestión institucional está en modo campaña. Es muy poco serio. Nos levantamos porque no podemos ser parte del debate violento que nos vino a plantear", destacó.