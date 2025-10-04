Cada vez más complicado
El explosivo informe de TN con los detalles de los vuelos de Espert en el avión del narco Machado
En el programa del oficialista Jonatan Viale, y en el marco de la investigación judicial, mostraron los destinos de los polémicos viajes del candidato de Milei en aviones pertenecientes a Fred Machado. En cinco de ellos, ambos compartieron vuelo.
José Luis Espert está cada vez más comprometido con la Justicia, que este viernes confirmó, a través del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que el candidato a diputado de La Libertad Avanza viajó 35 veces en aviones privados de Fred Machado durante la campaña presidencial de 2019.
En el programa de Jonatan Viale, con placas e información detallada, mostraron algunos de los destinos y dejaron expuesto a Espert.
De acuerdo a lo señalado en TN, y a pesar del flojo descargo de Espert, en cinco oportunidades el libertario y Machado compartieron viaje, uno de ellos con destino a Puerto Madryn, donde el economista participó de la presentación de un libro.