José Luis Espert está cada vez más comprometido con la Justicia, que este viernes confirmó, a través del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que el candidato a diputado de La Libertad Avanza viajó 35 veces en aviones privados de Fred Machado durante la campaña presidencial de 2019.

En el programa de Jonatan Viale, con placas e información detallada, mostraron algunos de los destinos y dejaron expuesto a Espert.

De acuerdo a lo señalado en TN, y a pesar del flojo descargo de Espert, en cinco oportunidades el libertario y Machado compartieron viaje, uno de ellos con destino a Puerto Madryn, donde el economista participó de la presentación de un libro.