Mientras algunos voceros del gobierno pretenden despejar las dudas que habían sembrado los audios de Spagnuolo, la aparición de Martín Menem en A24 no hizo más que aumentarlas por sus débiles argumentos.

En ese marco, y al analizar el caso, el ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Juan Carlos Maqueda, sostuvo que “no deben estar tranquilos quienes están mencionados, desde (Diego) Spagnuolo hasta los integrantes del Gobierno que no dan respuesta”.

Maqueda se refirió al escándalo de coimas que golpea al Gobierno nacional e involucra a la hermana del presidente Javier Milei, Karina: “Cayeron como un baldazo de agua fría sobre el Ejecutivo, porque los lleva al barro antes de las elecciones”.