El ex ministro Garavano consideró que como los periodistas podían ver lo que hacían como Mesa Judicial no era ilegal aunque acto seguido negó que hubieran tenido que ver con las causas "que serán una persecusión o no" y para colmo se metió con Claudio Bonadio.

Después recalcó que la animosidad de Bonadio existió pero aseguró que fue bancado por el peronismo.

Es decir, el ex ministro de Justicia no sólo admitió la existencia de un ente ilegal como la Mesa Judicial, sino que admitió haber formado parte de la misma y estar orgulloso de eso.

A confesión de partes, relevo de pruebas.